联想p360工作站参数

联想P360工作站性能强劲，功能全面，完全满足专业人士的多重需求。处理器方面，用户可以选择英特尔至强W-1300系列，该系列处理器多核强大，无论是进行3D建模、视频渲染，还是处理数据，都能轻松胜任。这无疑为追求高效运算的专业人士提供了坚实的支持。内存容量最高可达128GB的DDR5，传输速度快速且稳定，能有效提高系统与软件的运行效率，显著缩短等待时长。

联想P360在存储配置上提供了多样化的选择。用户可以选择配备大容量机械硬盘来存放数据，同时也能搭配SSD固态硬盘，以便系统软件能迅速启动和运行。最大支持8TB的超高容量存储，足以应对大量数据的存储需求。此外，它还采用了先进的存储接口技术，读写速度迅速，有效处理和存储各种文件。





这款工作站以其出色的图形处理功能而著称。它配备了NVIDIA的高性能专业显卡，在图形渲染和动画制作等方面表现出色。它能够精确还原色彩，细腻展现画面，使设计师和艺术家等专业人士能够更精确地展现他们的创意。此外，它还支持多显示器同时连接，实现多屏协同操作，有效提升工作效率，满足各种工作环境的需求。