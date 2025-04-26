诺基亚手机所有机型一览表

诺基亚曾是手机界的翘楚，旗下多款经典机型广受欢迎，陪伴了无数人的青春岁月。从功能与发展的不同阶段分析，诺基亚的产品大致可分为功能手机和智能手机两大类。在功能手机盛行的年代，诺基亚的机型凭借其耐用和耐摔的优势，达到了事业的巅峰。

诺基亚3310在功能手机初期备受推崇，堪称经典。机身设计简洁，体积适中，电池寿命出众。即便在信号基站稀少的年代，它也能有效接收信号，赢得了用户的信赖。此外，5230凭借其时尚的外观、宽敞的屏幕和便捷的操作，在年轻人中备受欢迎。E71型商务手机拥有全键盘布局，使用户轻松处理邮件和文档编辑，尤其在办公场景中表现出色。





智能手机时代到来，诺基亚与微软合作发布了 Lumia 系列产品。以 Lumia 920 为例，这款手机配备了高通骁龙 S4 双核处理器，并使用了 PureMotion HD + 屏幕技术，显示效果十分出色。Lumia 1020 则因其卓越的拍照能力而备受关注。当时，这款手机配备的4100万像素摄像头受到了很多关注。该手机特别适合摄影发烧友使用。

尽管诺基亚在市场上的占有率有所下降，但许多人依旧对那些经典机型情有独钟。若你对诺基亚的发展历史感兴趣，或者想要回味那段过往，不妨告诉我，你心目中认为最经典的诺基亚手机型号是哪款？