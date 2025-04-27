苹果手机官网查询正品入口

在智能手机市场纷繁复杂的情况下，苹果手机因性能稳定、体验高端而备受喜爱。然而市场上假冒苹果手机众多。通过苹果官网的查询入口来鉴定手机真假，是个很可靠的办法。该办法准确性高，操作也简便。知晓这个查询入口的位置，在购买苹果手机后，就能第一时间确定是否为正品，避免因买到假货而遭受损失。

要查苹果手机是不是正品。你先在浏览器搜“苹果官网”。接着进入其主页面。在官网里找到页面底部“技术支撑”选项并点击。这里面有查询服务。进去后按官方指引操作。能一步步了解查正品的具体步骤和对应功能。还可以进入官网后。在搜索栏输“查询产品真伪”。系统会自动把你引导到正品查询相关位置。

成功进入官网查询入口后，你得事先准备好苹果手机序列号。序列号一般能在手机包装盒背面找到，也能在手机设置“通用”里的“关于本机”中找到。在查询入口页面相应位置输入序列号，点击“查询”按钮，马上会显示手机相关信息。将显示的信息与购买的手机信息比对，若无误，基本就是正品；若显示内容异常，就得提高警惕。

要是查询时碰到不懂之处，能拨打苹果官方客服电话。向他们详细说说遇到的情况。