华硕主板怎么进入bios

想进入华硕主板的BIOS，一般是为了设置硬件参数，或者修复系统问题。不同华硕主板进入BIOS的方法有差别。不过总体上有几种常见途径。进入BIOS后，能根据自身需求对电脑硬件优化调整，还能更改启动顺序等。比如说要从U盘启动安装系统，就得进入BIOS设置启动项。

对于采用传统BIOS界面的华硕主板，开机时，看到华硕LOGO画面，要迅速按下“Del”键。部分较老主板，出现提示时，需按“Esc”键，进入启动选项菜单，在菜单里选择进入BIOS设置。但按压按键要把握好时机，太早或太晚都可能错过进入机会，若错过可重启电脑再试。





要是你的电脑用的是UEFI BIOS（如今多数新主板都是这样），那在开机过程中能按“F2”键。有时，电脑开机时会提示按键信息，留意屏幕下方提示就好。而且，你还能通过操作系统中的快捷方式进入。比如在Windows系统里，先进入“设置”。接着找到“更新和安全”。再点击“恢复”。然后在“高级启动”中，点击“立即重启”。重启之后，进入选择菜单。从中选择“疑难解答”。再点击“高级选项”。最后选“UEFI固件设置”进入。