三星S7 edge是一款具有里程碑意义的手机。它外观设计独特。其曲面屏能带来特别的视觉体验。曲面屏还带来出色的握持感。曲面屏可增加手机辨识度。曲面屏增添了操作便捷功能。它的指纹识别速度快。指纹识别准确率高。指纹识别大大提升了手机安全性。另外，它具备防水防尘功能，这在日常使用中很实用，即便不小心掉进水里，也无需太过担心

在性能方面，三星S7 edge表现出色。它配备了强大的处理器。还有充裕的运行内存。不管是进行多任务处理。还是运行大型游戏。都能轻松应对。基本不会出现卡顿情况。它的GPU性能也很优秀。在游戏里。画面表现细致。色彩艳丽。特效华丽。能给玩家带来顶级的游戏体验。并且。手机的散热性能良好。长时间使用也不会发热。





三星手机向来擅长拍摄功能，S7 edge更是如此。它装有高像素摄像头，还有先进拍摄技术。拍风景能拍出清晰细腻、色彩真实的照片。拍人物也能拍出这样的照片。拍夜景同样能拍出此类照片。光学防抖功能使拍摄稳定性进一步提升。即便在光线暗的环境下，也能拍出高质量照片。并且它支持快速拍摄。能及时抓住精彩瞬间。

众多手机用户都很重视电池续航。