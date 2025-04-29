诺基亚曾是手机行业的巨头。它推出过许多经典的手机型号。从功能机时代起。诺基亚就凭借耐用和实用而闻名。早期的诺基亚型号。比如1100系列。成本极低。耐用性极高。成为很多人拥有的第一部手机。在全球的销量惊人。大街小巷到处都能看到有人拿着它打电话。还有Nokia 3310。它外观简约。其电池续航能力超强。甚至它被当作应急备用机时是首选。

进入彩屏手机时代后，Nokia 6600系列出现了。它外观设计精致。屏幕显示效果不错。它搭载了塞班操作系统。具备一定扩展性。用户能安装各种软件。可拓展手机功能。它是当时追求时尚与功能的消费者的热门选择。其拍照功能在同级别手机里表现不错。音乐功能也是如此。

诺基亚N系列把科技跟时尚完美结合。N95是该系列代表之一。它有专业拍照性能。还有强大处理器。在当时智能手机市场占领先位置。能拍高质量照片。也能拍高质量视频。可满足用户记录生活的需求。并且具备GPS导航等功能。方便用户出行。

到了智能手机时代，Nokia推出了一些安卓机型。