诺基亚6700c在手机市场曾是耀眼明星。它外观时尚且精致。采用滑盖设计。能让人体验到科技感。还能体验到时尚感。其外壳为金属材质。质感十足。当时很吸引消费者。它颜色选择丰富。有典雅紫色。还有经典黑色等。能满足不同人群喜好。追求个性的年轻人适用。需要稳重外观的商务人士也适用。

它在配置方面有值得夸赞之处。它配备了2.2英寸屏幕。如今看屏幕尺寸小。但当时清晰度和色彩表现能满足日常使用需求。其摄像头像素达500万。在智能手机拍照功能不完善的那个阶段。这样的拍摄能力足以让它成为拍照好手。记录生活瞬间它能胜任。记录旅行美景它也能胜任。





在操作体验上，诺基亚6700c按键手感挺好，反应灵敏。它采用塞班操作系统，稳定性佳，运行流畅，不会出现明显卡顿。它内置了不少实用功能和软件，像收音机、音乐播放器等，能让用户在空闲时享受娱乐。

在电池续航方面。它的电量能为用户提供较长的使用时长。即便一天里接打电话、浏览信息等操作频繁。也能坚持一天多。减少了频繁充电的麻烦。