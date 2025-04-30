2023性价比最高的笔记本电脑

2023年，科技飞速发展，笔记本电脑性能多样，种类也多样，要选到性价比最高的产品，需在性能、价格、使用场景等多方面考量，性价比高意味着在满足基本需求的前提下，价格较为亲民。对于大多数普通用户而言，日常办公是使用场景的一部分，娱乐是使用场景的一部分，学习等用途也是使用场景的一部分，这些用途占据了使用场景的大部分，所以这类笔记本电脑不需要顶级配置，不过要能够流畅运行常见的软件，还要能够流畅运行常见的程序。

在轻薄本领域中，联想小新Pro14有着出色的表现。它配备了英特尔13代酷睿处理器，或者是AMD锐龙处理器，其性能能够为日常办公给予支持。它配备了散热系统，该系统颇为不错，即便长时间使用，它也能够保持较好的性能发挥。它的屏幕素质优秀，色彩显示准确，售价在5000元左右，对于预算有限却追求高性能的用户而言，是个不错的选择。





在游戏本领域，宏碁暗影骑士·擎备受关注，它装备了NVIDIA RTX40系列显卡，还配备了英特尔高性能处理器，其游戏性能十分强劲，它的外观设计很时尚，拥有高刷新率屏幕，能够提供流畅的游戏画面，这款笔记本价格在7000元左右，和同性能级别的其他游戏本相比，有一定价格优势。

对于从事创意工作的人来说，华为MateBook16S是一个不错的挑选对象。