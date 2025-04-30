诺基亚曾经是手机领域的巨头，它旗下有着许多经典系列。在功能机时代，它的1系到7系各有特点。1系属于入门级产品，价格实惠，虽然配置简单，不过耐用性非常好，适合对手机需求较低的人群。2系是在1系的基础上，功能有所增多，电池续航能力很突出，不少人把它当作备用机。3系面向时尚年轻群体，它造型独特，像3210的动感外观就颇受年轻人青睐。4系相对不常见，主要是针对特定市场需求。5系着重运动与功能的融合，拥有防水、防尘等特性，适合户外活动爱好者使用。

6系属于诺基亚的商务经典系列，它的外观设计简单又得体，配置平衡且稳定，就像6600的推出曾一度引领了智能手机的发展。7系主要突出时尚与高端，在材质和工艺方面更加精细，色彩搭配也很有创意，深受追求品质和品位人群的喜爱。





进入智能手机时代后，诺基亚有搭载塞班系统的机型，其中包括N系列和E系列 ，N系列将高性能与娱乐性融为一体 ，N95等型号依靠强大的多媒体功能以及卓越的拍照效果 ，得到了众多用户的认可 ，E系列着重于商务办公 ，拥有丰富的办公套件和安全防护功能 ，给商务人士带来了便利 。

后来，诺基亚和微软展开合作，推出了一些机型，这些机型搭载的是Windows Phone系统，比如L 。