360手机在智能手机市场留下过自身印记 ，它以安全作为主要卖点进入市场 ，想要在众多品牌里与众不同 ，360公司把自身安全技术优势用在手机上 ，给消费者带来了多维度的安全防护体验 ，在当时用户信息安全备受关注的环境下 ，这具有一定吸引力 。其采用了大胆的定价策略，这使得一些机型具备了较高的性价比，进而吸引了部分对价格敏感的消费者。

在外观设计方面，360手机历经了不同阶段，早期设计较为中规中矩，后来开始尝试一些新颖的造型元素，比如部分机型采用金属机身，这提升了整体质感，还为手机散热等方面带来好处，并且在屏幕、材质等选用上也不断优化，目的是力图满足不同消费者的审美需求。但是，跟一些知名品牌相比较，在外观设计的时尚程度上，还有一定的进步空间，在外观设计的独特性方面，同样有一定的提升余地。





在性能方面，360手机依据不同定位，搭载了配置相应的处理器。就日常使用而言，多数机型可以满足基本需求。在游戏性能方面，也有一定的表现。部分机型会进行针对性优化，带来较好的游戏帧率等，从而提升游戏体验。然而，在软件优化方面，有时会出现一些小问题，进而影响流畅度。