2000元左右性价比高的手机

预算大概在2000元，能买到不少性价比不错的手机。这个价位的手机，在性能方面可以取得较好平衡。在续航方面也可以取得较好平衡。在拍照等方面同样能取得较好平衡。能满足大多数用户的日常需求。

在性能上，Redmi K60E是个不错之选，它装载了骁龙7 Gen2处理器，日常使用颇为流畅，打游戏也有良好表现，温度控制得较为理想。它配备了6.67英寸2K直屏，视觉效果出众。它拥有5500mAh大电池，搭配67W快充，续航较有保障。而且MIUI系统功能多样，能带来便捷的交互体验。

realme Q5 Pro是一款值得考虑的手机，它搭载骁龙888处理器，性能强劲，还加入独立显示芯片，玩游戏时能有效降低功耗并提升帧率，配备5000mAh电池，支持80W快充，充电速度快，外观设计年轻时尚，后置三摄组合，拍照效果能满足基本需求，色彩还原较准确。

vivo Y77有两个卖点，一是续航能力强，二是屏幕具有护眼功能。它内置了容量为6000mAh的大电池，还配备了44W快充功能，使用一整天都不会感到有压力。它的屏幕尺寸为6.64英寸，具有护眼功能，能够有效降低蓝光对眼睛的损害，长时间使用眼睛也不会太过疲劳。虽然这款手机的性能比较普通，但是对于日常不怎么玩游戏，只是看看视频、聊聊天的用户来说，这样的性能已经足够了。