对于OPPO R9s这款手机，我觉得它曾经是OPPO非常有代表性的机型，它在很多方面的表现都让人印象深刻，首先，它的外观设计很有吸引力，它采用了金属一体成型工艺，它的机身线条流畅，它的弧度和手掌贴合，拿在手里很有质感。它配备了前置摄像头，像素为1600万，还拥有后置双摄组合，其拍照功能很强大，尤其是拍摄人像时，能清晰捕捉每个细节，使照片效果非常出色。

OPPO R9s搭载了ColorOS系统，这个系统操作界面简洁明了，易于上手，在系统运行方面表现出色，优化良好，运行流畅，无论是日常聊天、刷网页，还是玩一些小型游戏，都能顺畅运行，很少出现卡顿，能给用户带来较好的使用体验。





从电池续航方面来说，OPPO R9s配备的电池容量恰当，并且拥有VOOC闪充技术，其充电速度极快。这对于经常外出的人而言很实用，无需长时间等待充电，就能使手机及时充满电，进而随时保持与外界的联系。

此外，OPPO R9s在音质效果方面表现不错，它配备了专业音频芯片，播放音乐时，能带来清晰饱满的音效，观看视频时，同样能带来清晰饱满的音效，能给用户带来较好的视听享受 。你用过OPPO R9s吗？