诺基亚曾是手机领域的巨头，其旗下有诸多经典手机型号。早期有诺基亚3310，它代表着耐用，电池续航时间长，能经受各种折腾，在全球卖出两亿多部，是无数人的青春记忆。它功能简单，专注于通讯，按键手感舒适，即便在信号不好的地方，表现也不错。那个时候，要是能拥有一部3310，就仿佛身边有了个值得信赖的小伙伴。无论什么时候，都可以跟外界取得联系。

塞班系统时代来临之际，诺基亚5800XM是触屏手机中的先锋，它拥有3.2英寸屏幕，支持多点触控与手写输入，音乐播放效果出色，配备了320万像素摄像头，学生群体和年轻上班族对它格外喜爱，借助它能方便地浏览网页、聊QQ，还能享受高品质音乐，它开启了诺基亚触屏手机的新时代，让用户体会到了科技的进步。

在商务机型领域，诺基亚E71表现出色，它采用全键盘设计，可满足商务人士快速输入的需求，其外观简约又大气，金属质感的机身彰显出档次，它内置的办公软件等功能齐全，方便商务人士在任何时间、任何地点处理邮件、文件等工作。众多商务精英将它视为日常办公的得力帮手，借助它在商场中高效完成各项业务沟通，借助它在商场中高效完成文件处理。