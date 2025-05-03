诺基亚2008年机型

2008年，诺基亚处于辉煌阶段，推出了多款经典手机型号。这一年的手机型号，在功能方面各有特点，在设计方面各有特色，在市场定位方面也各有不同。有面向大众市场、追求高性价比的款式，有注重商务功能的高端机型，还有适合年轻时尚群体、外观精致的款式。

其中，诺基亚5800XM意义重大，它是诺基亚推出的首款触屏手机，采用的是塞班S60第五版系统。它的屏幕为3.2英寸，能带来不错的视觉体验。它支持手写输入，音乐播放功能较为出色，视频播放功能也较为出色。它拥有广阔的市场，引领了触屏手机的潮流。





诺基亚N96同样备受关注，它面向高端商务娱乐市场，滑盖设计时尚又大气。它配备500万像素摄像头，成像质量很不错。它有16GB机身内存，还能借助存储卡扩充，能存储大量数据。它在多媒体娱乐方面表现出色，能满足商务人士的娱乐需求 。

诺基亚6300i是6300的升级版，它延续了经典的直板造型，其按键设计合理，操作方便，续航能力强，它不仅拥有基本的通讯功能，还具备一定的多媒体娱乐功能，它凭借稳定的性能和亲民的价格，深受广大消费者喜爱，在市场上取得了不错的销量。