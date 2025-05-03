2021性价比最高的笔记本电脑

2021年时，市面上可供选择的笔记本电脑数量众多，对于追求性价比的消费者而言，找到一款高性能且价格合理的产品十分重要，性价比高的笔记本不仅可以满足日常办公需求，还能满足日常学习需求，并且还能应对一些轻度娱乐场景，接下来会为大家介绍几款当年性价比极高的笔记本。

联想小新Air 14 2021款是热门之选，它配备英特尔酷睿处理器，性能释放平稳，可流畅运行办公软件与主流游戏，其14英寸高色域屏幕显示效果佳，重量轻，便于携带，5000左右的售价，对学生及上班族而言，是经济实惠且实用的选择。





惠普战66五代是一款不错的产品，它有良好的续航能力，其全金属机身质感很棒，它搭载了AMD锐龙处理器，多任务处理能力较强，它还具备丰富的接口，能方便连接各种外部设备，其价格在5000至6000元之间，适合对续航和接口有要求的用户。

宏碁非凡S3的表现也很不错，它性能表现较为均衡，搭载了经过英特尔Evo平台认证的处理器，响应速度快，机身轻薄，外观简约，具备人脸识别功能，安全性较高，价格相对比较低，大概在4500到5500元，适合预算有限的用户。