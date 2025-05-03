诺基亚n97刚上市价格

诺基亚N97曾是一款备受关注的智能手机，刚上市时，它的价格处在较高水准，那时，智能手机市场竞争不像如今这么激烈，不过新产品价格通常都不低，诺基亚是当时的手机巨头，N97定价一方面要展现其高端定位与先进功能，另一方面，也是市场策略的一种呈现。它刚上市的时候，官方给出的定价接近5000元，在当时，这样的价格在许多消费者看来并不便宜。

从市场实际状况看，刚上市的诺基亚N97在不同销售渠道价格有一定差别，在大型手机卖场，因成本等因素，价格基本和官方定价一样，在一些个体手机店，价格或许会稍低些，不过降低幅度不大，大概在4800元左右。这是由于商家得保证一定的利润空间，而且N97刚上市的时候，货源相对比较紧张，所以没有太多能够用来降价的筹码。





当时购买这款手机的消费者，大多是追求时尚的人群，大多是追求新技术的人群。他们愿意花相对较高的价钱，去体验这款手机，这款手机拥有侧滑全键盘，这款手机拥有大尺寸屏幕等新颖设计。另外，对于一些商务人士来说，N97功能强大，具有一定吸引力，即便价格高，他们也有购买的意愿。所以，较高的价格并没有阻挡一部分消费者的购买热情。