佳能5D4是一款全画幅数码单反相机，它很受摄影爱好者喜欢，也备受专业摄影师青睐，它在性能方面表现出色，在功能方面也表现出色，它能够满足多种拍摄需求。

从画质方面讲，佳能5D4配备全画幅CMOS图像传感器，其有效像素约3040万，可拍摄出高分辨率照片，且照片细节丰富，在光线充足环境中，照片色彩还原准确，饱和度适中，即便在高ISO设置时，也能把噪点控制在可接受范围，适合在夜景、室内等光线较暗场景拍摄。

它的对焦系统相当出色，采用了61点自动对焦系统，其中41点是十字型对焦，对焦速度快，精度高，拍摄静止风景时能够快速准确对焦，抓拍动态人像、动物时同样能够快速准确对焦，实际拍摄时，提前半按快门进行对焦，便可以果断捕捉到精彩瞬间。





佳能5D4在视频拍摄方面有出色表现，它能够支持4K视频拍摄，可为视频创作者提供高质量素材，在拍摄视频时，其自动对焦性能良好，能保证画面清晰稳定，并且它还有一些专业的视频拍摄设置选项，方便摄影师依据不同场景进行调整。

你用过佳能5D4相机吗，你对它的各项性能有什么不一样的看法，你有怎样的使用体验？