iphone正品查询入口

在当前的数码市场里，分辨iPhone是不是正品很关键。毕竟市场情况复杂，要是买到了假货，不但会带来经济损失，使用感受也会大幅降低。查询iPhone正品有专门的官方渠道，它能帮我们准确验证产品。苹果公司为保护消费者权益，设置了可靠的查询方法，大家一定要重视起来。

若要查询，可通过苹果官网操作。先打开苹果中国官方网站，在页面中找到“技术支撑”选项。点击进入该选项，在搜索框输入“查看服务和支持期限”或类似关键字，进入设备信息查询页面。在这个页面输入iPhone序列号，能看到设备激活日期等信息。将这些信息与自己购买情况对照，就能判断真假。





除了官网之外，还能够借助苹果官方提供的App来进行查询。需要在App Store里搜索“Apple支持”，然后下载。下载完成后打开这个App，点击右下角“我的”选项，接着再点击“添加产品”。之后按照提示输入iPhone序列号等信息，App就会迅速显示产品的相关情况。这样的操作简单又便捷，适合大多数人。

你还可以拨打苹果官方客服电话去查询，拨打苹果客服热线，提供iPhone序列号等有效信息，客服人员会依据系统记录帮你查询核实，这种方式的优点是有专人解答疑问，能处理相对复杂的查询情况，不过热线有时可能会繁忙，需要耐心等待。