苹果笔记本电脑价格一览表

苹果笔记本电脑设计优质，性能出色，系统流畅，深受众多消费者喜爱。其价格因型号和配置不同，差别较大。在苹果笔记本产品线中，基础款价格通常较为亲民，适合日常办公及简单娱乐使用。高配置的专业款能满足图形设计、影视剪辑等对性能要求高的工作，价格自然更高。

MacBook Air M1款，运行内存为8GB，配备256GB固态硬盘，售价大约在9000元。这款电脑机身十分轻薄，便于携带，续航能力不错，适合上班族和学生群体。它外观简约且时尚，性能可满足日常办公软件使用以及观看视频等需求。其优势是噪音小、续航久，还有出色的操作体验。





13寸的MacBook Pro装了M1 Pro芯片，它的运行内存是16GB，还搭配了512GB固态硬盘，价格大概在18000元左右。这个型号性能提升明显，图形处理能力变得更出色，对从事设计、编程等工作的用户很友好。它的价格比Air系列高出许多，但是散热性能得到了优化，电池续航也得到了改进，能够让长时间高强度工作稳定地运行。

MacBook Pro 16寸有M1 Max版本，这个版本的运行内存为32GB，并且配备了1TB固态硬盘，它的售价一般在30000元以上。