诺基亚925是一款手机，它具有独特魅力，在当年市场中有自己的定位和亮点，外观设计沿用诺基亚一贯简洁风格，采用金属边框搭配聚碳酸酯后盖，既时尚又耐用，整体线条流畅，握感舒适，屏幕显示效果清晰，能带来不错的视觉体验。它刚上市的时候，凭借外观设计吸引了很多消费者的注意，在当时的街头形成了一道好看的景致 。

在性能上，诺基亚925配备了比较适宜的处理器与运行内存，日常操作大体流畅，能够满足多数用户的使用需求，上网浏览新闻、聊天通讯等简单任务都能轻松处理。在游戏方面，虽说无法与一些专门的游戏手机相媲美，但也可以运行一些主流的中小游戏，不会出现明显的卡顿情况。不过运行大型游戏时，或许会稍微有些吃力。

诺基亚925有个很突出的优点是拍照，它装有高素质摄像头，拍照效果十分出色，拍摄风景照时色彩还原得好，拍摄人像时能很好地捕捉细节，在光线充足的环境下拍的照片清晰度不错，层次感也挺好 。即便处于光线微弱的环境里，它也能够借助优化算法进行拍摄，进而得到相对清晰、噪点较少的照片，以此满足用户随时随地记录生活的需求。