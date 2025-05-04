N73是诺基亚一款很有代表性的手机，在功能机时代，它是无数人心里喜欢的东西，它的外观采用经典滑盖设计，线条简单流畅，握着的感觉很舒服，独特的金属边框装饰，增加了一些时尚和质感，它的屏幕大小在当时比较合适，显示效果清晰。在那个拍照手机尚未广泛普及的年代，N73配备了320万像素的摄像头，其效果在当时堪称惊艳，它能够满足人们记录生活点滴的需求。

N73的外观很不错，在系统和功能方面的表现也很出色，它搭载了塞班操作系统，运行起来稳定又流畅，支持多种文件格式，能轻松播放音乐和视频，内置的应用程序包含收音机、日历、备忘录等，给用户的日常生活带来了极大便利，它的扩展性也不错，可以通过安装各种软件增强功能，像游戏、电子书阅读等，满足了不同用户的兴趣爱好。

从使用体验讲，N73的按键手感很棒，反馈清晰，键盘布局设计合理，操作顺手，长时间打字也不会不适，当时它的电池续航能力处于中等水平，正常使用能维持一两天，它信号接收能力强，通话声音清晰，很少出现杂音或信号中断，不管在城市还是乡村，都能保证良好通讯质量。