三星堆第一次发现时间

三星堆遗址神秘色彩浓厚，它第一次被发现的时间，在考古史上有着重要的坐标意义，三星堆首次被发现是在1929年，那时社会动荡不安，广汉县（如今的广汉市）西北鸭子河南岸有个农民叫燕道诚，他在淘沟的时候偶然发现了一坑精美的玉石器，这些玉器工艺高超，造型奇异，一出现就引起了一定的关注。不过在当时，人们对其背后的历史文化价值认识还比较有限。

这次发现开启了三星堆遗址研究的开端，在之后的一段时间中，尽管有部分学者开始留意这片区域，然而由于当时研究条件以及社会环境的限制，并未开展大规模的考古挖掘，不过这次偶然的发现，好似在考古领域扔下一颗石子，所泛起的层层波纹渐渐吸引了更多专业人员的目光，使得三星堆这个神秘地方缓缓进入大众视野的边缘 。





20世纪30年代，华西大学博物馆（如今的四川大学博物馆）的考古学家葛维汉等人，开启了对三星堆的首次发掘工作。当时的发掘规模并不大，不过初步明确了三星堆遗址的大概范围，以及部分文化信息。此次考古发掘，是在首次发现的基础上所做的进一步探索，使人们能更清楚地意识到，三星堆遗址或许蕴藏着巨大的历史文化价值。

三星堆首次被发现的时间，是打开这座考古宝库的关键所在。