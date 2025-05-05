索尼电视进行投屏，可极大丰富观影体验，还能极大丰富娱乐体验。一般来说，投屏有多种使用场景，常见的是手机与电视进行投屏连接。借助这种连接，我们能够将手机上的影视资源等内容迅速投到大屏幕上观看。并且其操作不难掌握，只要知晓正确的方法和步骤，就能轻松实现投屏。

要确保你的索尼电视，和投屏设备如手机，都连到同一个无线网络。这是投屏的基本条件，若网络不同，便无法完成投屏操作。打开电视后，找到电视的“设置”选项。在该选项里找到“网络”设置。查看电视是否成功连接到稳定的无线网络。接着，打开手机中的“设置”选项。进入“无线连接”页面，或者进入“WLAN”页面。选择和电视一样的网络来进行连接。





对于苹果手机，先开启控制中心，接着点击“屏幕镜像”，然后在搜索到的设备列表里选择索尼电视，此时电视上或许会提示输入验证码，按照提示操作，验证通过后，手机屏幕就能直接投射到电视上，不管是播放照片、视频，还是进行办公演示等，都能在电视大屏上清晰展示。

安卓手机做投屏操作，会因系统不同存在一些差异。一般来说，手机设置里会有“投屏”“多屏互动”这类选项。把这些选项打开后，搜索索尼电视的设备名称，接着进行连接。若为首次连接，电视确认授权后，就能完成投屏。