联想事件一直备受广泛关注，在最新进展里，联想集团作出了诸多回应举措。为缓解外界对其科研投入的质疑，联想发布数据，表明在技术研发预算上呈逐年递增态势，还计划在未来三年内大幅增加研发投入金额。此外，其对高管薪酬和股权分配也重新予以了审视。这些动作的目的在于，重新让外界认可联想的技术投入，重新让外界认可联想薪酬架构的合理性，试图改善负面形象。

从行业角度而言，联想事件促使科技行业对自身发展方向展开反思，众多科技企业着手重新考量市场营销与技术研发的关系，不再单纯追逐市场份额和品牌影响力，而是更看重核心技术的自主创新以及研发投入，借此避免出现类似联想所面临的争议，在行业的审视之下，联想也积极探寻如何在维持市场优势之际，增强技术实力与行业影响力。





大众对于联想事件的反应，是影响该事件进展的重要因素之一。许多消费者对联想的信任度降低，部分潜在客户在挑选电子产品时，不再将联想列为首选。网友们借助社交媒体，持续对该事件展开热议，把问题集中在企业的社会责任以及发展战略方面。这致使联想不得不直面社会舆论，采取实际举措来挽回声誉，比如强化与消费者的沟通，阐释企业发展决策的原因。

在监管这一方面，相关部门已经开始留意联想事件里所显现出来的企业治理问题，以及合规方面的问题。