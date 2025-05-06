以下将为您呈现vivo部分热门型号的售价信息。首先来看千元级别，vivo Y77活力版是个不错的选择，售价大约在1000至1300元之间。这款手机配备了5000毫安时的大容量电池，续航表现良好，能够满足日常使用需求。此外，屏幕显示效果也比较清晰。对于预算有限但又有一定需求的学生和老年人来说，它无疑是一个经济实惠的选择。

vivo S17 Pro在2000至3000元的价格区间里颇受关注。它配备了高质量的屏幕，显示效果相当出色。此外，它还拥有专业的影像系统，拍摄成功率非常高。在外观设计上，它时尚且轻薄，便于携带。价格大约在2500至3000元之间，非常适合那些重视外观和拍摄功能的年轻消费者。





3000到4000元这个价格区间，vivo X90的表现十分抢眼。这款手机配备了高性能处理器，运行起来非常流畅，不会出现卡顿现象。此外，它还拥有大容量内存，能够轻松应对多任务操作。在影像方面，vivo X90的表现同样出色，拍照效果十分出色。其售价大约在3300到4000元之间，对于预算充足且对性能和影像有较高需求的用户来说，它无疑是一个非常好的选择。

最后登场的是高端旗舰机型，vivo X Fold2这款手机属于折叠屏系列，其售价从9999元起跳。