乐视手机曾因独特的生态理念和不错的性价比，在智能手机市场中初露锋芒。它秉持“生态化反”的理念，将影视、体育等多种内容与手机硬件深度结合，为用户带来了与众不同的使用感受。乐视手机在价格仅千元上下便配备了中高端硬件配置，例如乐1S等型号特别受到消费者的青睐，在激烈的市场竞争中迅速占据了相当的市场份额，并且也引发了业界的极大关注。

然而，乐视手机在后期显现出诸多问题。乐视集团发展迅猛，涉猎的业务领域广泛，使得资金状况变得紧张。这种状况直接波及到乐视手机的供应链。零部件供应不足，手机产量受限，众多消费者支付了款项却长时间未能收到手机，这对品牌声誉造成了极大的损害。同时，在售后服务方面也显现出了严重的问题，当用户的手机出现故障时，他们常常难以得到快速和有效的维修服务，这种情况使得消费者对品牌的信任感明显减弱。

其他手机厂商不断强化研发投入，技术和产品不断取得进展，这让乐视手机显得有些力不从心。华为、小米等品牌在摄影、芯片等方面取得了显著成就，并推出了更具竞争力的产品。然而，与此同时，乐视在技术研发上并未持续增加投入，产品更新换代的节奏逐渐减慢，配置和性能也开始显得不足，因此逐渐在市场上处于不利地位。

乐视手机如今已较少出现在大众视野中，但回顾其曾经的成长历程和经历的波折，对整个手机行业来说，依旧蕴含着丰富的借鉴价值。在消费者挑选手机时，可以从中获得不少经验和教训。