红米Note4手机性价比颇高。尽管它的上市时间较早，然而当时凭借亲民的价格和良好的性能，成功吸引了大量消费者的关注。在千元机市场，红米Note4展现出强大的竞争力，成为众多追求实用性的消费者们的首选。

红米Note4在外观上看起来比较朴素。它的机身采用金属材质，线条设计既简洁又流畅，拿在手里感觉挺舒服的。虽然它的外观设计不够引人注目，但整体造型简洁大方，符合大多数人的审美需求。后盖上的天线设计可能略微影响美观，但在当时却是一种流行的设计潮流。





在性能上，红米Note4所用的处理器完全能够应对日常使用。无论是查看社交软件，还是玩一些小游戏，都能顺畅进行。然而，在运行大型游戏或是同时开启多个应用时，可能会有点小卡。至于拍照，它基本能满足日常记录需要，色彩还原得挺不错，挺真实的。但若用户对拍照质量有更高要求，可能会觉得不尽如人意。

红米Note4的电池使用时长表现相当出色。该手机搭载了高容量电池，单次充电后，即便进行日常的社交沟通、网络浏览等操作，也能维持大约一天半的电量，这对于经常需要外出的人们来说十分便利。然而，它的充电效率并不理想，在快充技术广泛应用的今天，这一点显得略显不足。您对红米Note4这款手机有何看法，欢迎在评论区留言分享。