苹果13系列自推出后引起了广泛关注，其定价体系受到多方面因素的作用。通常来说，存储容量越高，价格也就越高，苹果13的基础款售价为5999元。而官网、电商平台以及实体店等不同销售渠道，在不同时间点的定价也各有不同。初上市时，价格较为稳定，但随着时间的推移或是促销活动的开展，价格会有所变动。苹果的产品定价不仅显现了其在市场上的定位和策略，而且针对不同的消费者群体，设定了多个不同级别的价格。

苹果13在上市后的首年，售价一直维持在较高位置。这不仅仅是因为新款机型上市的冲击，芯片的短缺也加剧了供应链的紧张，导致市场上的苹果13供不应求，进而推高了价格。然而，随着时间的推移，市场供应逐渐趋于稳定，价格开始出现松动迹象。与此同时，市场上涌现出不少翻新机和二手的苹果13，这些产品的价格相比全新机要低得多，为那些预算有限的消费者提供了另一种选择。





当前许多第三方电商平台上经常推出苹果13的促销活动，包括但不限于满减优惠和赠品等。在诸如双11、618等特定节日，价格降幅更为显著，某些配置的机型优惠幅度甚至高达千元。此外，部分电商平台与金融机构联手，提供免息分期付款服务，这在一定程度上缓解了消费者的支付压力。

现在，在二手市场上，苹果13的买卖十分频繁，其价格主要由机身的状况和使用的时间长短来决定。