诺基亚7280手机个性鲜明，曾彻底改变了人们对传统手机外观的看法。其独特的设计风格令人难以忘怀，整体形状为圆筒型，与普遍的直板或翻盖手机大相径庭。这种设计在当时被视为一种大胆的革新，为寻求个性化的用户提供了全新的选择。此外，它在拍照和铃声功能上也具备独特之处。

这款手机的设计相当引人注目。它的形状呈圆筒状，既小巧又精致，便于轻松放入口袋随身携带。手机配备的侧滑盖键盘，为使用体验增添了乐趣。然而，这种设计也有其不足之处，比如操作上可能不如传统直板手机那么方便，按键相对较小，对于手指较粗的用户来说可能不太适宜。





在拍照方面，诺基亚7280堪称那个时代的开拓者。该手机配备了摄像头，尽管像素不及现在的智能手机，但在那个时期，它已经能够满足用户记录日常生活片段的基本需求。所拍摄的照片能够保留基本的画面信息。当时，社交分享照片还不是那么普遍，但诺基亚7280的拍照功能也为手机拍照开启了一片新的天地。

在铃声设置上，诺基亚7280兼容多种铃声格式，用户能够挑选并下载心爱的音乐用作手机铃声，这样在接听电话时，手机便能凸显出个性化的特点。