诺基亚5730xm曾经是一款颇受瞩目的手机产品。它采用了与众不同的侧滑全键盘设计，在功能手机的时代中独领风骚。这种设计既保留了传统手机按键操作的便捷性，又巧妙地融入了当时流行的智能手机触屏操作方式。从外观上观察，它的线条显得刚毅有力，尺寸适中，握在手中给人一种良好的手感。在那个手机造型较为单调的年代，它的侧滑式键盘设计无疑给使用者带来了别样的体验，对于那些偏好打字或是热衷于游戏的用户而言，这种设计极具吸引力。

在性能上，诺基亚5730xm配备了塞班S60第三版系统。该机的运行速度在当时同类手机中表现尚可。它的CPU处理能力足以应对日常使用，诸如简单的多任务处理、运行常用软件等。此外，多媒体功能表现不俗，音乐播放效果良好，内置的音乐播放器界面简洁，操作便捷，兼容多种音乐格式。它同时拥有3G网络技术，这在当时使得用户能够享受到更迅速的数据传输速率。

在拍照功能上，诺基亚5730xm搭载了320万像素的相机。尽管这个像素在今天看来并不算高，但在那个时代，它已经能够满足大多数用户记录日常生活的需要。该设备具备自动对焦等基础拍照功能，在光线充足的环境下，拍摄出的照片质量尚可。