2024年当贝z1pro实测

2024年，我们对当贝z1pro投影仪进行了实际测试，发现它具备不少令人惊喜的亮点和值得深入思考的细节。总体来看，当贝z1pro在画面展示、便携性以及智能操控等方面表现尚可，然而也存在一些小问题有待优化。

查看画面质量，贝z1pro声称拥有1250ANSI流明亮度，实际体验来看，在较暗的环境下，画面清晰度不错，色彩还原度也尚可，播放高清电影时，细节呈现得相当丰富。此外，它的画面校正功能响应迅速，能快速调整画面至标准状态，即便随意摆放，也能展现出良好的视觉效果。然而，光线稍微变得明亮一些，画面亮度以及色彩的表现力就会有所减弱。

再看其便携性方面，这款投影仪体型小巧，重量较轻，携带与移动都很方便。内部配备了大容量电芯，续航时长大概可达2.5小时，非常适合户外露营或是野餐时观看影片。而且，它的音效表现同样出色，采用了高品质音响系统，音质清晰，并带有环绕声效果，让人在观影过程中能更好地沉浸在影片情境中。





贝z1pro在智能性能方面表现稳定，其搭载的系统操作简单，易于上手，内容资源相当丰富，涵盖了众多视频平台。而且，它还支持语音控制，能够快速找到用户想看的内容。不过，软件系统有时会出现短暂的延迟，需要重启后才能恢复正常。

各位有没有试过使用当贝z1pro？对它的使用感受怎样？欢迎在评论区分享你们的看法！