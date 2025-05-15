苹果官网序列号查询真伪

购买苹果产品时，一定要核实产品的真伪，这是非常关键的。而通过访问苹果官方网站，使用序列号进行查询，则是一种相当可靠的验证方法。这样做可以帮助我们确认所购买的产品是否为正品，从而有效保障我们的合法权益。

需要先获取序列号信息，苹果产品的序列号可以在多个途径查到。比如，在手机设置中点击“通用”，然后选择“关于本机”，序列号就会显示出来；同样，iPad等平板电脑也可以用这种方法查看。另外，产品包装盒的背面也印有序列号。一旦找到序列号，我们就可以继续进行后续的操作了。

访问苹果官方网站的查询页面，需先启动浏览器，输入苹果的官方网站地址。进入官网后，需在页面上找到并点击支持选项，随后进入搜索框。在搜索框中输入“查询您的产品保障状态”，然后在新页面输入之前获取的序列号，并点击查询按钮。查询完成后，页面将展示该设备的详细信息，包括购买日期和保修到期日期等。





若查询结果与购买产品时的信息相符，且未出现异常情况，那么可以初步判断该商品为正品。然而，若查询结果显示序列号无效，或者信息与实际情况相差甚远，那么该商品可能存在质量问题。遇到这种情况，就需要联系苹果官方客服进行进一步的确认。

在使用序列号辨别苹果产品真伪的过程中，各位是否遇到过什么有趣或者让人困惑的情况？不妨在评论区和大家分享一下！