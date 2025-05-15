联想手机所有机型图片

联想手机历经多年成长，推出了众多不同型号的手机，每一款都带有其独特的时代特色。这些型号从功能机演变至智能机，涵盖了手机发展的多个关键时期，每一部手机都见证了联想在手机行业不懈的追求与探索。

早期联想品牌的智能手机，设计上以传统的直板型和翻盖型为主导。以S700为例，这款手机造型线条顺滑，圆润且可爱，粉色等色彩特别受到女性消费者的喜爱。手机边缘点缀着一圈闪耀的水晶钻石，拍照性能在当时尚可，还附带了一些有趣的拍照特效。

智能手机时代来临之际，联想推出的乐Phone K860成为了一款颇具代表性的产品。这款手机配备了性能强劲的处理器，配备了5英寸的大屏幕，视野十分开阔。在外观设计上，它的线条显得硬朗，金属边框的运用提升了整体的质感。无论是性能还是外观，都表现得相当出色，完全可以满足用户日常使用和娱乐的需求。





联想ZUK Z2手机性价比出众。其机身设计精巧，线条流畅，手感极佳。在配置方面，它搭载了性能卓越的处理器，能够流畅运行各类游戏及多任务处理。系统设计简洁实用，为用户带来了愉悦的使用体验。

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