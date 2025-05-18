苹果手机查序列号入口

了解苹果手机的序列号至关重要，这有助于我们判断设备是否激活，并获取保修等详细信息。接下来，我会逐步向大家介绍查询苹果手机序列号的方法。

查看手机的序列号并不繁琐。我们只需打开苹果手机的“设置”应用，轻轻点击屏幕上方的Apple ID标志，再点击“设备信息”，手机的相关详尽信息便会一一显现，序列号当然也在其中。这样的操作简单快捷，只要手机能顺利进入设置界面，用户便能迅速找到序列号，非常适合日常用来确认序列号或获取设备的基本信息。

手机打不开时，包装盒也能助你找到序列号信息。苹果手机的包装盒背面附有包含产品信息的标签，标签上印有序列号。购买新手机后，别忘了妥善保存包装盒，将来若需查询序列号，它将派上大用场。特别是当手机丢失或无法开机时，这个包装盒的作用显得尤为关键。





除了之前提到的两种方法，我们还可以利用苹果官方网站进行查询。只需访问苹果的官方网站，在网页上搜寻并点击“技术支持”这一选项，接着在新页面中选取“查看产品保障状态”这一服务。随后，在弹出的窗口中输入你想要查询的序列号。这种做法在需要在线核实序列号真伪或获取更多设备保障信息时，显得尤为便捷。

您一般是如何寻找苹果手机的序列号的？如果在查找序列号的过程中您遇到了什么难题，不妨在评论区分享出来，大家一起来探讨。