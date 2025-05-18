荣耀magic6怎么设置返回键

大家对手机操作简便性十分关注，合理的返回键设计能让使用体验更加流畅。荣耀Magic 6作为一款性能卓越的手机，其返回键的设置方式尤为引人注目，接下来我将详细为大家讲解。

首先，需在桌面上搜寻并点击“设置”图标，以此进入相应的设置界面。随后，在设置页面内，需通过屏幕的上下滑动操作，找到并点击“系统和更新”这一选项。这一环节非常关键，因为只有通过“系统和更新”，我们才能顺利地进行后续操作，对返回键的样式及其使用方式进行相应的调整和设置。

在“系统和更新”这一菜单中，选择“系统导航方式”。这时，你会看到多种导航选择，例如屏幕上的三键导航，或者是手机支持的话，屏幕外的实体按键。通常情况下，这些预设的设置并不完全契合每个人的使用习惯，所以需要做出相应的调整或修改。而这个部分，正是用来调整返回键功能的关键步骤。





若选择“屏幕内三键导航”这一操作方式，点击进入后，会出现三键布局的选项，其中包括常见的三角形返回键以及圆形等。您可以根据自己的操作习惯，通过点击来切换不同的布局样式，直到找到最适合自己的返回键操作方法。

您目前使用的是哪一种指引方式？对手机上返回功能的设定是否觉得满意？欢迎在评论区和大家分享您的感受。