步步高和vivo和oppo什么关系

步步高、vivo和oppo之间联系紧密。步步高是一家知名企业，vivo和oppo在根本上是源自步步高的体系。在成长过程中，它们逐步塑造了自己的特色，并逐渐成为了消费者耳熟能详的手机品牌。

步步高公司成立较早，最初涉猎的业务领域涵盖家电和教育电子产品等多个方面。公司创始人段永平在战略部署上颇具远见，随即将步步高的业务板块进行了细致划分。经过这样的拆分，各个业务板块分别向各自的方向发展。在这样的战略规划下，vivo和oppo应运而生，成为专注于手机业务的独立品牌。以步步高视听业务为基石的OPPO，继承了步步高在影音技术方面的优势，为其手机在摄影与音乐方面的出色表现奠定了坚实的根基；同时，vivo专注于打造时尚的外观和领先的技术，满足了年轻消费者对品质与外观的双重追求。





尽管各自在各自的业务领域独立运作，vivo和oppo在供应链和研发环节上依旧实现了资源共享。这种共享不仅降低了双方的研发成本，也便于集中力量解决技术难题。因此，在手机的基本功能和配置上，vivo和oppo的产品展现出许多共同点。

目前，步步高、vivo和oppo在其各自领域均取得了显著的成就。步步高在教育电子产品方面持续拓展，其学习机等系列产品深受学生与家长的喜爱；vivo和oppo则依靠摄影、快充技术、外观设计等方面的创新，在全球智能手机领域占据了重要位置。这些企业既拥有悠久的历史渊源，又各自散发着独特的吸引力。