lenovo电脑的所有型号

市场上Lenovo品牌的电脑种类丰富，各种系列各具特色和目标市场，能够满足不同人群的多样化需求。

联想小新系列笔记本颇受欢迎，尤其是轻薄型产品。例如，小新Pro14和小新Air14两款，它们在性能上相当平衡，配备了良好的处理器和显卡，屏幕质量也很不错。无论是日常办公需求，比如处理文件、制作表格，还是上网课、观看视频，这些笔记本都能表现出色。其价格一般在4000到7000元之间，非常适合学生和普通上班族使用。

ThinkPad系列因商务办公性能卓越而广受好评。以ThinkPad X1 Carbon为例，该机型轻薄且便于携带，整体稳定性极佳，且续航能力出众。其键盘手感极佳，大大提升了长时间办公的舒适度。此外，在数据安全方面也提供了保障，非常适合商务人士出差及日常办公需求。然而，该系列产品的价格相对较高，通常在万元以上。





YOGA系列主要突出高端轻薄的特点，以及可变形的设计风格。例如，YOGA 14s配备了高清晰度的显示屏和卓越的性能，外观设计十分考究。此外，部分型号还支持360度翻转，能够在笔记本和平板等不同模式之间自由切换，非常适合创意工作者进行绘图、剪辑等任务。其价格大约在7000到10000元之间。

拯救者系列堪称游戏笔记本的佼佼者。以拯救者R9000P和Y9000P为例，它们搭载了性能卓越的处理器和，以及，还有，以及。