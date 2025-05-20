索尼爱立信lt18i刚上市价格

索尼爱立信 LT18i 一旦面市，其价格便受到了众多因素的制约，诸如市场定位、配置和竞争态势等。在手机行业的发展过程中，这款手机的定价反映了那个时期市场的某种走向。同时，其价格随后的变动也与诸多市场现象密切相关。

索尼爱立信LT18i手机在2011年10月首次与消费者见面。起初，这款手机在多个地区的售价大致在4000元左右。它很快凭借其强大的吸引力赢得了市场的青睐。手机搭载了1.4GHz的高通骁龙MSM8255处理器，还配备了Adreno 205图形处理器，整体性能表现十分出色。设计风格前卫，机身轻薄，手感十分舒适，而且摄影性能出色，正是这些优点和配置，让它价格显得偏高。

当时那价格处于市场的中高端位置。智能手机行业正迅速进步，像苹果这样的品牌的高端机型价格也不便宜。尽管如此，索尼爱立信的LT18i凭借其独特的设计和配置，依然吸引了大量消费者的关注。新上市之初，众多寻求新鲜体验的用户争相购买，而且，还有不少追求时尚外观和优秀性能的年轻人愿意为此投入相应的资金。不过相比一些国产手机，它价格优势不明显。

市场行情的波动，加上时间的推移，导致索尼爱立信 LT18i 的售价持续走低。大约半年之后，它的价格已经跌破了3000元。