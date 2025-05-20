苹果X作为一款备受关注的智能手机，其售价受多方面因素制约，包括版本差异、新旧程度以及市场供需状况。以下将为大家详细剖析在不同条件下苹果X的定价情况。

首先得提一下全新未拆封的苹果X。这款手机刚上市时，64GB版本的官方售价是8388元，而256GB版本则是9688元。然而，随着时间的流逝以及新产品的不断问世，全新的苹果X变得越来越难觅。现在，如果你在一些二手交易平台上偶尔能遇到全新的未拆封机，其价格也绝不会低于几千元。这主要是因为，在某种程度上，它的收藏价值使得价格有所上升。

市场上常常能见到二手的苹果X。若是成色较好、没有明显划痕且功能齐全的64GB版本，其价格大约在1000到1500元之间；至于256GB版本，由于存储空间更大，价格会相应高出200到500元。若是有明显的使用痕迹或者外观存在一些小瑕疵，那么价格还会进一步下降。





这类有锁机因为配备了运营商的网络锁，其价格通常要低得多。以苹果X的64GB版本为例，可能只需几百元就能购得，然而在使用过程中会受到不少限制，必须借助卡贴才能使用，而且信号稳定性也相对较差。

苹果X的售价区间相当宽泛，从几百到几千不等。如果你近期有购买苹果X的打算，欢迎在评论区分享一下你的想法。