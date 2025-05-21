苹果系列手机价格一览表

为大家呈现苹果系列手机当前较为准确的售价数据。苹果手机凭借其卓越的品质和强大的性能，赢得了众多消费者的喜爱。然而，不同型号的定价差异较大。售价不仅取决于手机的具体配置，还受限于上市时间和市场供需状况。

iPhone 15 Pro Max是苹果公司最新推出的旗舰手机，价格从9999元起售。该手机搭载了高性能的处理器，并配备了更加强大的摄像系统，支持高清画质拍摄。凭借其顶尖的配置和卓越的技术，其售价也相应地较高。追求极致体验且拥有充裕预算的专业人士，以及资深的数码爱好者，这款手机无疑是他们理想的选择。

iPhone 15的起售价为5999元。它的整体配置和性能非常实用，外观设计精致，系统运行既流畅又稳定，电池续航能力也很强。在日常生活中，无论是社交、娱乐还是工作，它都能满足各种需求，非常适合广大普通消费者使用。





若预算有限，却想体验苹果的生态系统，不妨考虑入手旧款手机。以iPhone 13为例，其售价大约从3999元起跳，虽然它已上市一段时间，但在性能上依旧能够满足日常使用需求。对于那些仅仅需要用手机进行通话和上网的消费者来说，这无疑是一个性价比极高的选择。

大家对于苹果手机的这个价格是否觉得公道？在挑选想要购买的手机型号时，你又会参考哪些评判标准？欢迎在评论区分享你的看法和观点。