OPPO R11s手机集合了多项优点。它在拍照、外观和性能方面都表现得相当出色。因此，它赢得了众多消费者的青睐，成为了他们的优先选择。

OPPO R11s的拍照效果相当出色，其前后都配备了高清摄像头。尤其是后置的双摄像头组合，由2000万像素和1600万像素构成，能够清晰记录画面中的每一个细节。在光线充足的情况下，拍摄出的照片色彩鲜艳，饱和度相当高。以风景摄影为例，天空的湛蓝和植物的翠绿都能被完美地展现出来。而且，这款设备的肖像拍摄技术能够精准地辨别人脸特征；此外，它还能巧妙地对背景进行模糊处理；最终，能够拍出达到专业水准的肖像照片。

OPPO R11s在外观上延续了OPPO手机一贯的精致审美风格。它采用了全面屏设计，屏幕比例大幅提升，带来了震撼的视觉享受。机身线条流畅，握感非常舒适。而且，它提供了多种色彩选择，无论是时尚的红色还是经典的黑色，都能满足不同用户的审美需求，拿在手里更显品味。

它的性能表现同样值得肯定，所采用的处理器性能出众，能够轻松应对各种大型游戏和软件的运行。手机运行内存与存储内存的合理配置，保证了手机的稳定运行，即使在处理多项任务时，也能表现得游刃有余。以王者荣耀这类热门游戏为例，画面流畅，几乎不会出现卡顿，游戏体验相当优秀。