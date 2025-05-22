三星堆遗址坐落在四川广汉市的西北方位，紧邻鸭子河南岸，这个地方大家应当都很熟悉。然而，对于它的确切位置以及更多的详细信息，许多人或许并不完全掌握。现在，我将逐一为大家进行详细阐述。

三星堆遗址占地宽广，东西方向延伸近三公里，南北方向横跨约两公里。这里聚集了众多与古蜀文化紧密相连的历史遗存。从行政区域来看，它位于四川省广汉市西北方位，鸭子河南岸地带。鸭子河不仅为遗址提供了水源，而且在古蜀人的日常生计和交通出行中可能扮演了极其关键的角色。





此处已被认定为三星堆遗址，这一结论是考古学家们经过长时间细致的勘探与挖掘研究后得出的。自那时起，接连出土了众多珍贵文物，如青铜大立像、青铜面具、青铜神树等，这些文物共同见证了文明发展的历史轨迹。

三星堆的确切位置以及其中珍藏的文物，还有延续至今的文化，对于研究古代历史来说，都是极其宝贵的财富。若你对古蜀文明抱有浓厚的兴趣，不妨亲自去三星堆走一遭，近距离观赏这些珍贵的文物，那份震撼无疑会加深你对这片土地以及历史的理解。各位朋友，你们是否曾踏足三星堆？欢迎在评论区分享你们的探访经历和感受。