联想A788t是一款性价比较高的手机。它在日常使用中表现良好，能够满足基本需求。对于那些预算有限但希望体验智能功能的消费者来说，它是一个不错的选择。

外观设计上，联想A788t显得简洁而大气。其整体造型规整，屏幕尺寸适中，便于手持操作。背部材质触感良好，不易留下指纹。机身厚度适中，不显得过于笨重，携带出门毫无负担。虽然外观设计并无特别抢眼之处，但它的实用性和耐看性却值得称赞。

在性能方面，这款设备配备了适宜的处理器，使得微信、浏览器等常用软件运行流畅。运行内存足以应对日常的多任务操作。屏幕显示清晰，色彩还原准确。此外，它的电池续航表现良好，一次充电即可满足一天正常使用，非常适合忙碌的上班族。





拍照方面，联想A788t完全能够满足日常记录的需求。它的后置摄像头拍摄的照片能够大致还原场景，色彩表现也还不错。在光线充足的情况下，拍摄效果更为出色。虽然前置摄像头的像素不是很高，但用来自拍发朋友圈还是足够用的。此外，它还提供了一些基本的拍摄模式和功能，使得拍摄过程更加有趣。

你是否体验过联想A788t？对其优点和不足，你有何见解？欢迎在评论区交流分享。