酷派8737a是那个时期颇受欢迎的一款手机。它的配置相当合理，足以满足日常使用的基本需求。在外观设计上，它也颇具个性。对于那些预算有限但仍希望尝试智能手机功能的消费者来说，它无疑是一个不错的选择。

从外观上看，酷派8737a的设计风格简洁大方，运用了普遍的直板触控屏形式。它的边框较窄，视觉效果尚可。手机尺寸适中，便于单手操作。后盖材质手感良好，不易滑脱。在当时的市场中，其外观具有一定的吸引力，满足了人们对手机日常握持和视觉体验的基本要求。

性能配置上，装备了较为实用的处理器，运行起来流畅，基本可以满足日常任务的执行。屏幕显示效果合格，色彩与清晰度都在常规范围内。摄像头功能足以捕捉生活点滴，尽管像素不算特别高，但日常的简单拍摄是没问题的。内存容量足以应对一般软件的安装和使用，还能进行一些简单的娱乐活动。

在功能上，这款产品具备基础的智能系统功能，比如配备了智能语音助手，可以提供基础的信息查询服务。另外，内置了一些实用的软件，使用户能够迅速上手。而且，电池的续航能力可以达到一天左右，对于一款配置较为普通的手机而言，这样的表现算是相当不错的。

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