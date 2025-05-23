联想Y480是一款广受好评的笔记本电脑，其性能卓越，外观设计亦十分吸引人，故而深受广大用户的喜爱。

它的样子十分独特，A面选用的是金属材质，并且表面经过了磨砂工艺处理。这样的设计让笔记本看起来更有质感，同时也散发出一股明显的商务风格。最关键的是，它能够有效阻止指纹的附着。线条清晰，整体造型既时尚又大气，而且轻薄且易于携带。无论是在学校的教室，还是在办公室的办公桌前，它的外观总能轻易地吸引他人的目光。

性能出众，搭载英特尔酷睿i5/i7处理器，还配备了强大的独立显卡，能够轻松应对各类大型软件和游戏。在多任务处理上表现卓越，即便同时操作多个应用，也不会出现明显的卡顿。因此，无论是娱乐还是办公，它都十分适用。大学生用它学习编程、设计，上班族用它处理文件、参与视频会议，都毫无压力。





屏幕画质优良，画面清晰可见，色彩还原度高，为用户提供了良好的视觉体验。此外，它还拥有顶级音响系统，音质经过精心调校，无论是观看大屏幕电影，还是欣赏音乐，都能带来震撼的听觉享受，让人惬意地沉浸在观影或音乐享受之中。

散热和续航表现俱佳。联想在散热设计上投入了极大的努力，运用了先进的散热系统来保证热量能被有效散去。风扇转速能够智能调整，工作时噪音很小。虽然电池容量不算特别出众，但智能电源管理系统确保了续航能力依然十分出色。