诺基亚N87曾是手机界备受瞩目的产品。它不仅拥有鲜明的个性，还存在一些限制，这些特点在手机的发展史上留下了不可磨灭的痕迹。

诺基亚N87的外观设计极具经典韵味，滑盖式样优雅，线条连贯流畅。其金属外壳触感舒适，且耐用性颇佳。按键排列得当，使用起来既简单又方便。机身尺寸适中，便于携带，不会给使用者带来沉重负担。不论置于口袋还是包中，所占空间都十分有限。此外，其时尚外观还引领了当时的潮流，吸引了众多消费者的喜爱。





诺基亚N87在功能上表现优异，搭载了高像素摄像头，其拍照效果在当时同类产品中处于领先地位。它能够清晰记录人物与风景的细节，色彩还原准确。此外，手机内置的音乐播放器功能强大，兼容多种音乐格式，为用户提供了良好的听觉享受。而且，它还支持蓝牙、Wi-Fi等多种连接方式，便于与其它设备进行数据传输和资源共享。

然而，诺基亚 N87 在电池续航方面存在明显不足。因其功能强大，电量消耗较快，续航能力较弱，频繁充电成为常态，给用户日常使用带来诸多不便。此外，该手机操作系统在后期逐渐被市场淘汰，软件更新和兼容性问题也逐渐显现。