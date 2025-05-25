小米14pro怎么设置24小时

小米14pro支持全天候24小时计时模式显示，这样我们能更清晰地识别时间，减少了因12小时制而产生的不便。下面将详细介绍如何进行这一设置，以及需要注意的一些关键点。

您需要在手机上寻找“设置”这一应用，无论是在主界面还是应用列表中，它的图标都相当显眼。找到并点击“设置”应用后，您会在众多选项中向下滑动屏幕，直至找到“更多设置”。进入“更多设置”后，您便能开启并调整您所需的时间相关设置，其中包括了时格式等详细信息。

进入“更多设置”界面后，需挑选“日期和时间”这一选项，并点击进入相应页面。在此页面，需留意几个关键选项，例如自动识别日期和时间的功能。若启用此功能，手机将通过网络自动获取精确的日期和时间；若需手动调整，则可关闭该功能。





在“日期和时间”页面进行操作时，需寻找“使用24小时制”这一选项。该选项旁设有开关，只需将开关向右滑动至开启状态。成功开启后，手机顶部状态栏及显示时间的时钟等部位，均会以24小时制呈现时间。

若打开“24小时制”功能后未成功切换至24小时格式，无需过分忧虑。您可以先退出“设置”界面，再重启手机，此类基础操作往往能有效解决此类小困扰。若问题依旧存在，不妨尝试其他方法。