苹果iphone报价

iPhone手机的售价受到多方面因素制约，包括手机型号、版本、新旧状态以及市场供求关系等。掌握这些价格信息，有助于消费者在选购时作出更为明智的选择。

新iPhone的价格不菲，以最近推出的iPhone 15系列来说，最基础的iPhone 15在官方销售点的起步价是799美元，换算成人民币大约是5000元以上。这款手机在摄影和性能等方面都有明显的进步，吸引了众多消费者的喜爱。然而，由于采用了先进的技术和研发投入巨大，因此售价相对较高。

旧iPhone的价格相对比较亲民。以iPhone 13为例，在上市一段时间后，无论是在第三方平台还是线下店铺，价格都有所下降，可能只需三千多元就能入手。它的性能对于大多数普通用户来说还是足够用的，性价比相当不错。如果预算有限，那么它确实是一个不错的选择。

二手iPhone的价格受新旧程度影响较大。那些外观完好、使用时间不长且没有明显损坏的，价格可以接近新款同型号的八折；而那些有划痕、使用时间较长的，价格可能只需新款同型号的一半左右。在购买二手手机时，需要注意电池状况、维修记录等问题。

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