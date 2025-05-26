苹果6s参数详细参数

苹果6s虽然已经面市多年，但仍旧吸引着众多消费者的目光，亦或是激发起他们的好奇心。只要了解其详细规格，我们就能对其性能作出更为精确的评估。

它的尺寸为138.3毫米宽、67.1毫米高、7.1毫米厚，重量是143克。机身选用的是航空铝金属，设计简约且充满经典韵味。正面搭载了一块4.7英寸的Retina HD屏幕，分辨率达到了1334 x 750像素，PPI值为326，显示效果极为清晰。





这款设备在性能上相当出色，搭载了A9芯片以及M9运动协处理器。A9芯片性能强劲，能够高效处理多项任务，运行起来非常流畅。同时，它还配备了2GB的运行内存，并且提供了16GB、32GB、64GB以及128GB等多种存储空间，供用户根据需求进行选择。该设备搭载iOS 9系统及后续各版本，日常使用需求基本都能得到满足，然而在运行某些大型游戏时，性能上或许会略显不足。

拍照方面，后置摄像头已升级到1200万像素，并且配备了相位对焦技术，这使得成像质量得到了显著提高。同时，前置摄像头也进行了升级，达到了500万像素，画面更加细腻，并且新增了Live Photos功能，使得照片更加生动。此外，它还支持全景拍摄和慢动作视频等多种拍摄模式。