mate60如何打开5g

Mate 60手机出厂时就已经默认开启了5G网络功能，不过在某些特定条件下，您可能需要亲自进行网络设置检查和调整。下面，我会逐个步骤地为您详细介绍。

请确认您的手机SIM卡是否支持5G网络，目前多数电信服务商已经推出了5G服务套餐。如果您的SIM卡不是5G卡，您可以携带身份证件前往最近的营业网点，那里的工作人员会协助您更换为5G卡，并且帮您选择适合的5G套餐。

请先在手机上启用“设置”功能，然后浏览列表，找到并点击“移动网络”选项。点击进入后，查看“SIM卡管理”部分，确认您的5G手机卡已经正确插入，并且卡片的“启用”开关是打开的。





打开“移动网络”界面，一般会看到“网络模式”这一设置，点击进入后，可以选择“5G网络优先”或“NR+GSM”等与5G有关的选项。尽管不同系统版本在表述上可能略有不同，但它们的设置方法大体上是一致的。

设置完毕后，请回到手机的主屏幕。若你在屏幕的左上方看到5G的标识，那就意味着5G网络已经成功启动。此刻，你可以开启浏览器上网，亦或是打开视频软件来欣赏视频，感受5G带来的快速体验。如果在设置过程中有任何疑问，欢迎在评论区留言，我们很乐意和你们交流。